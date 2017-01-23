Москва не согласовала протест против декриминализации семейных побоев

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы не согласовал митинг на Болотной площади против декриминализации побоев в отношении членов семьи, аргументировав это недостаточной емкостью площадки. Скан ответа департамента опубликован на странице мероприятия в Facebook.

Организаторы митинга 17 января подали в мэрию уведомление о проведении массового мероприятия 28 января на Болотной площади. Предполагаемое максимальное число участников – 1000 человек.

В письме из департамента отмечено, что «в указанном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством человек». Также «проведение митинга на Болотной площади создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ москвичей к объектам инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии», пишет департамент.

Автор заявки на проведение митинга Александра Воскресенская сообщила ТАСС, что власти столицы не предложили альтернативное место для проведения мероприятия. «Нам сказали либо менять форму мероприятия – проводить пикетирование, потому что в таком случае уведомление можно подать за три дня, либо подавать новое уведомление на новую дату», – сказала она. По закону уведомление о проведении публичного мероприятия подается не позднее чем за 10 дней до его проведения, соответственно, согласовать митинг 28 января уже нельзя.

По словам собеседницы агентства, вариант с пикетами не рассматривается, так как он не предполагает использование звукоусилительной аппаратуры. Воскресенская намерена в ближайшее время подать заявку о проведении митинга в «гайд-парке» парка «Сокольники». Кроме того, она намерена обжаловать в суде отказ департамента региональной безопасности, так как в нем не было предложено альтернативное место для проведения митинга. Позднее Воскресенская поблагодарила агентство «за правдивое освещение событий».

В 2012 г. на Болотной площади в Москве состоялись согласованные властями митинги, в которых приняли участие тысячи человек. На первый из них, в декабре 2011 г., по данным столичной полиции, пришло более 20 000 человек.

11 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, переводящий побои близких родственников из уголовных преступлений в административные правонарушения. Законопроект внесла сенатор Елена Мизулина, но в ноябре 2016 г. он был перевнесен депутатами-единороссами. По словам Мизулиной, опасность этой статьи УК в том, что уголовное дело можно возбуждать без экспертиз и справок и ставить вопрос о лишении родительских прав. В июне 2016 г. была декриминализирована ч. 1 ст. 116 УК (побои), а в ст. 116 УК введена ответственность за побои в отношении близких лиц.