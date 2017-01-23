Сегодня Путин обсудит с Рогозиным авиационную коллегию

Президент России Владимир Путин обсудит с вице-премьером Дмитрием Рогозиным создание авиационной коллегии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня будет совещание у Путина с вице-премьером Рогозиным. В прошлом году еще давалось поручение Путина создать авиационную коллегию. Морская коллегия, которая есть, уже оправдала свое существование, и по авиации тоже было принято решение серьезно позаниматься», – сказал Песков журналистам.

По его словам, президент принял решение обсудить этот вопрос с Рогозиным.

О создании авиационной коллегии «для координации производства и продвижения на рынки отечественной авиатехники» Рогозин сообщил в конце 2016 г. В постановлении правительства задачей коллегии названо «улучшение координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники».