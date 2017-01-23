В администрации Красногорска не знают, кто возглавит городской округ

В администрации городского округа Красногорск Московской области пока не имеют официальной информации о назначении главой городского округа бывшего замруководителя управления внутренней политики администрации президента Радия Хабирова. Это агентству «Москва» сообщили в пресс-службе администрации. «Мы сами пришли утром на работу, и это сообщение для нас – это такая же неожиданность, как и для всех информагентств», – объяснил собеседник агентства.

О том, что Хабиров может возглавить Красногорский городской округ, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники. Высокопоставленный собеседник издания сообщил, что Хабиров, который в Кремле курировал Госдуму, собирается занять должность в Московской области. Источник, информированный о ситуации в регионе, сказал, что губернатор Андрей Воробьев хотел бы поставить Хабирова во главе Красногорского городского округа. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова подтвердила, что кандидатура Хабирова рассматривается на должность руководителя «одного из ключевых городских округов» области.

Из администрации президента Хабиров уволился по собственному желанию осенью 2016 г.

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