Активистка Femen заявила о распаде организации

Femen как организации с 2015 г. не существует. «Все разошлись, как в море корабли, - сказала изданию "Апостроф" активистка и соосновательница этой группы Яна Жданова. - Команды, которая была раньше, уже нет». По ее словам, стиль протеста Femen сформировали «всего пять-шесть человек - и все украинки». На некоторое время к движению присоединились девушки из европейских стран, сейчас они уже оставили Femen. Последние два года организация существовала во Франции, но затем все развалилось. Участницы «не поделили власть и влияние», и с момента, когда у организации появились «самопровозглашенные лидеры», начался ее распад. Сейчас, по словам Ждановой, Femen стала просто стилем протеста, который используют другие люди как способ выражения политической позиции. Кто занимается сайтом Femen и ведет страницу движения в Facebook, она не знает.

«Апостроф» напомнил, что недавно апелляционный суд Парижа снял со Ждановой обвинения в эксгибиоционизме после акции 2014 г. в музее восковых фигур Гревен. Она сообщила изданию, ссылаясь на адвоката, что прокурор собирается подавать кассацию и судиться дальше. Во Франции, по ее словам, «тоже гайки закручиваются», в Европе «свободы не намного больше» и европейцы одобряют антирелигиозные акции Femen на Украине и осуждают такие же акции в Париже и Ватикане.