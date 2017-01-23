Путин назначил Кириенко председателем наблюдательного совета «Росатома»

Президент России Владимир Путин назначил первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко председателем набсовета госкорпорации «Росатом». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав набсовета включены также, в частности, министр энергетики России Александр Новак, вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента России Юрий Ушаков.

Тем же указом из состава набсовета исключены глава Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов и замгендиректора Росатома Юрий Яковлев.