Авиация России и Турции нанесла совместные удары по ИГ в провинции Алеппо

Боевая авиация России и Турции провела очередную совместную воздушную операцию против боевиков террористической группировки ИГ («Исламское государство» - запрещена в России) в районе населенного пункта Эль-Баб сирийской провинции Алеппо, сообщает в понедельник Минобороны России.

«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекались три ударных самолета Воздушно-космических сил России, а также четыре самолета ВВС Турции. Всего было поражено 22 цели», - сказано в сообщении военного ведомства, поступившем в «Интерфакс».

Уточняется, что эта совместная операция была проведена 21 января. От ВКС России в ней задействовались два самолета Су-24М, один бомбардировщик Су-34. От ВВС Турции два самолета F16 и два F4.