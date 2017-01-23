Половина россиян относятся к США с безразличием – ФОМ

50% россиян с безразличием относятся к США. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

22% опрошенных положительно относятся к США, столько же респондентов заявили о негативном отношении к данной стране. 51% россиян уверены, что между Россией и США на данный момент плохие отношения. В том что отношения двух стран в чем-то хорошие, а в чем-то плохие, уверены 30% опрошенных. 6% считают отношения между Россией и США хорошие.

Больше половины респондентов (51%) думают, что за последний год отношения двух стран ухудшились. 10% россиян уверены в обратном, 28% опрошенных полагают, в 2016 г. в отношениях США и России ничего не изменилось.

55% россиян уверены, что в ближайшее время отношения двух стран улучшатся. 19% опрошенных считают, что в ближайший год ничего не изменится, а 3% ожидают ухудшения отношений. 78% респондентов думают, что российские власти стремятся улучшить отношения с США. Противоположной точки зрения придерживаются 11%.

Опрос проводился среди 1500 респондентов от 18 лет из 104 населенных пунктов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, заключили в фонде.