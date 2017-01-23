Путин внес в Думу законопроект, обязывающий врио губератора отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, обязывающий временно исполняющего обязанности губернатора отчитываться об имуществе и доходах, передает «РИА Новости».

«Проектом федерального закона предлагается распространить обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленную в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, на временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации», - говорится в законопроекте.

Сведения о доходах будут размещаться в интернете на официальных сайтах госорганов. Помимо этого они должны быть предоставлены общероссийским СМИ для опубликования в связи с их запросами.