Сенатский комитет поддержал кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря

Комитет Сената по иностранным делам поддержал кандидатуру бывшего гендиректора ExxonMobil Рекса Тиллерсона, номинированного на пост госсекратеря США президентом Дональдом Трампом. За него проголосовали 11 представителей республиканцев, против – все 10 демократов, сообщает Reuters. Теперь Тиллерсону предстоит получить одобрение верхней палаты в целом, в которой у республиканцев также есть необходимое большинство, они контролируют 52 из 100 мандатов.

Главный представитель демократов в комитете Бен Кардин выразил опасения, что «бизнес ориентация» Тиллерсона «может поставить под угрозу его способность в качестве госсекретаря продвигать» американские ценности и идеалы.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Тиллерсон заявил, что с Россией необходимо вести «открытый, искренний диалог», признав, что она продолжает представлять угрозу и не учитывает интересов США.