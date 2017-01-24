Упущенная выгода Венгрии от российских санкций составила $6,5 млрд

За три года действия антироссийских санкций упущенная выгода Венгрии составила $6,5 млрд, заявил в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «Учитывая, что годовой объем венгерского экспорта — около $90 млрд, это чувствительная потеря», - констатировал он.

Сийярто считает, что санкции «неэффективны и вредны», не только для России, но и для европейских стран. Он выразил надежду на смягчение санкций в марте, отметив, что влияние на этот вопрос могут оказать российско-американские отношения. «Если в диалоге Москвы и Вашингтона наметится позитивный сдвиг, будет легче убедить наших друзей в Европе последовать по тому же пути», - считает Сийярто.

В преддверии визита в Венгрию президента России Владимира Путина 2 февраля Сийярто отметил, что речь, прежде всего пойдет об экономике. В качестве одного из наиболее значимых проектов для Венгрии он выделил строительство «Росатомом». Министр выразил надежду на скорое согласование строительства с Еврокомиссией.