СCTV: Экс-президент Sinopec приговорен к 15,5 года тюрьмы

В Китае суд приговорил экс-президента Sinopec Group Вана Тяньпу к 15,5 года лишения свободы за коррупцию. Как передает Reuters, об этом сообщило государственное телевидение СCTV. Sinopec Group – материнская компания нефтяной корпорации Sinopec.

В сентябре 2015 г. к тому моменту уже бывший руководитель Sinopec Ван Тяньпу был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) за коррупцию и нарушения устава партии, как сообщало «Синьхуа». Центральная комиссия по дисциплинарному контролю в апреле того года инициировала расследование в отношении этого топ-менеджера, а 19 сентября она сообщила, что установлено, что он злоупотреблял полномочиями ради повышения по службе. По версии комиссии, он брал взятки и злоупотреблял положением, чтобы помочь компаниям своих родственников. Помогать им он продолжал даже после того, как получил первые предостережения. Кроме этого, по версии партийной комиссии, он тратил общественные средства на персональные банкеты.

Суд средней ступени города Наньчана (восточная провинция Цзянси) и следствие установили, что во время руководства корпорацией с 2003 по 2014 г. Ван Тяньпу незаконно получил от третьих лиц за помощь в продвижении бизнес-проектов свыше 33 млн юаней ($4,8 млн), а также присвоил государственные средства в размере 7,9 млн юаней ($1,1 млн), сообщает ТАСС. Также его оштрафовали на 3,2 млн юаней ($470 000). Поскольку подсудимый сотрудничал со следствием и признал вину, суд вынес смягченный приговор. Оспаривать его осужденный не будет.