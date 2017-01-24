Внешнеполитическая служба ЕС назвала главную цель «российской пропаганды»

По оценке экспертов Евросоюза, есть вероятность, что Россия попытается оказать влияние на предстоящие в странах Европы выборы, и главным объектом нападок они считают канцлера Германии Ангелу Меркель. Как сообщает Deutsche Welle, это говорится в докладе подразделения стратегической коммуникации внешнеполитической службы ЕС (EEAS), специализирующегося на Восточной Европе. Его составители зафиксировали 2500 примеров дезинформации со стороны России.

Работа над докладом велась с сентября 2015 г. по заказу правительств стран ЕС, в экспертную группу входили 11 человек.

«Ведется невероятно обширная, по меньшей мере частично организованная кампания против ЕС, его политиков и его принципов», – заявил Spiegel Online сотрудник EEAS. По его словам, главный объект нападок российской дезинформационной кампании – Меркель, в частности ее политика в отношении беженцев и позиция по антироссийским санкциям. Источник Spiegel назвал пропаганду «частью государственной политики» России и добавил, что Кремль напрямую контролирует СМИ и «ежедневно указывает им, о чем можно писать, а о чем нет». Он напомнил, что журналисты, которые сообщали, что на востоке Украины нет российских солдат и что Россия является единственной силой, которая борется с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии, были награждены за свою работу, передает DW.

Также он утверждает, что российские СМИ «очень предвзято и дезориентируя» сообщали о Brexit и президентских кампаниях в Австрии и США и что вслед за крупными СМИ ложь распространяют небольшие СМИ и тролли в соцсетях. По мнению источника Spiegel, цель Кремля – запутать ситуацию и разделить общество.