Мизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детей

Сенатор Елена Мизулина предложила ужесточить наказание за растление детей вплоть до пожизненного заключения, сообщила ее пресс-служба. Соответствующий законопроект она намерена внести на рассмотрение Госдумы.

Таким образом Мизулина отреагировала на информацию о случаях сексуального насилия над учениками в одной из московских школ. В понедельник «Медуза» опубликовала расследование, в котором говорится, что в московской школе для одаренных детей «Лига школ» в течение 25 лет учителя сексуально домогались учениц.

«В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения», – отметила Мизулина.

«Если говорить о данной конкретной ситуации, то нужно дождаться результатов доследственной проверки, которую проводит Следственный комитет», – отметила она. По ее словам, если факты подтвердятся, то «наказание в любом случае будет очень серьезным».