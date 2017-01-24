Выход США из Транстихоокеанского партнерства не скажется на повестке России

Выход США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) не повлияет на повестку России в Азиатском регионе, сообщил ТАСС замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Он напомнил, что Россия в переговорах о создании ТТП не участвовала. «Это дело договаривающихся сторон», – сказал он.

«У нас заработала зона свободной торговли с Вьетнамом, созданы благоприятные налоговые условия для размещения холдингов в Сингапуре, Гонконге и Китае, мы развиваем проекты по линии сопряжения Евразийского экономического союза и "Шелкового пути", а также выходим на новый уровень взаимодействия с Японией», – перечислил замминистра.

Соглашение о ТТП было подписано 5 октября 2015 г., его участники предполагали создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение подписали Соединенные Штаты, Канада, Мексика, Перу и Чили, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам, а также Австралия и Новая Зеландия. Предполагалось, что создание этой зоны помогло бы ее участникам конкурировать с Китаем. 2 ноября госсекретарь США Джон Керри заявил, что Китай и Россию приглашают присоединиться к этому партнерству, если они согласны повышать стандарты, «защищая людей, сотрудничая открыто, прозрачно и ответственно» (цитата по «РИА Новости»). Президент Владимир Путин еще в 2015 г. осуждал секретность переговоров о создании ТТП, а в 2016 г. не раз критиковал планы по созданию «закрытых и непрозрачных партнерств», таких, как ТТП или трансатлантическое партнерство США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп, едва войдя в Белый дом, подписал указ о начале процедуры по выходу США из ТТП.