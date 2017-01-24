Россия, Иран и Турция создадут механизм для контроля за перемирием в Сирии

Россия, Иран и Турция договорились создать механизм за соблюдением режима перемирия в Сирии, передает «Интерфакс».

«Было принято решение создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций», - говорится в совместном заявлении стран, зачитанном министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахменовым по итогам межсирийских переговоров в Астане.

В документе страны-гаранты подтвердили намерения «продолжать борьбу против ИГ и "Аль-Нусры" (запрещенные в России террористические организации) и отделения их от другой части вооруженной оппозиции».