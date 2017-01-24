Собянин продлил себе пониженную зарплату

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие указа о понижении денежного вознаграждения мэра и членов столичного правительства. «Сергей Собянин продлил действие указа, по которому мэр Москвы и члены правительства Москвы с 1 марта 2015 г. получали денежное вознаграждение с уменьшением на 10%», - сообщили сегодня в городской администрации.

Изначально пониженную зарплату столичное правительство должно было получать до 31 декабря 2015 г., но в 2016 г. действие указа было продлено до конца года. Теперь, согласно новому документу, пониженное денежное вознаграждение у членов правительства и мэра будет выплачиваться до конца 2017 г.

Этим же указом мэр города рекомендует Мосгордуме, Контрольно-счетной палате Москвы, Мосгоризбиркому, уполномоченному по правам человека в Москве, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве принять решение об уменьшении денежного вознаграждения соответствующих должностных лиц.

Согласно официальному раскрытию, мэр Собянин в 2015 г. заработал 6,48 млн руб.