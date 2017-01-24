Трамп обратится к конгрессу США 28 февраля

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан пригласил президента США Дональда Трампа выступить на совместной сессии конгресса в конце февраля.

«Сегодня я приглашаю президентаТрампа выступить с обращением на совместной сессии конгресса 28 февраля, - сказал Райан журналистам. - Это будет возможность как для народа, так и его представителей напрямую узнать от нашего нового президента о его видении ситуации и о нашей совместной повестке».

В настоящее время обе палаты конгресса США контролируют республиканцы.