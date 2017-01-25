Белый дом: Трампа убедили в победе на выборах по голосам «исследования и доказательства»

Утверждение 45-го президента США Дональда Трампа о том, что он победил Хиллари Клинтон еще и по голосам избирателей, базируется на представленных президенту доказательствах и исследованиях, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, поэтому Трамп продолжает придерживаться мнения, что Клинтон официально обошла его по голосам, потому что несколько миллионов человек проголосовали нелегально. Каких-либо доказательств Спайсер не представил, отмечает ВВС.

В минувший понедельник Трамп заявил конгрессменам на закрытой встрече, что от 3 до 5 млн нелегальных иммигрантов незаконно проголосовали на выборах 8 ноября. Впервые он заявил это 27 ноября в своем микроблоге в Twitter.

24 января Национальная ассамблея госсекретарей штатов США заявила, что уверена в законности и справедливости выборной системы страны и что у нее нет какой-либо информации, которая бы подтверждала заявления президента.

Непроверенные утверждения о том, что на выборах незаконно проголосовали более 3 млн неграждан, первым делал в Twitter самопровозглашенный эксперт по мошенничеству, консерватор Грег Филлипс, напоминает ВВС. Его утверждения подхватили сайты правого толка, вроде Infowars.com. Специализирующиеся на фактчекинге компании не смогли подтвердить их.

8 ноября кандидат от демократов Хиллари Клинтон набрала 65 845 063 голоса избирателей, или примерно на 2,9 млн больше, чем Трамп. Однако она набрала меньше голосов выборщиков, и в итоге 19 декабря за нее проголосовали 227 выборщиков, а за Трампа - 304. Еще до 8 ноября Трамп говорил, что признает результаты выборов, только если победит.