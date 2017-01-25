МИД Китая назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией

Распространившиеся в интернете сообщения о военном присутствии Китая на границе с Россией являются лишь домыслами и предположениями, заявили «РИА Новости» в пресс-службе китайского МИД.

«В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия – это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете», — говорится в письменном комментарии внешнеполитического ведомства Китая.

Во вторник китайская газета Global Times где со ссылкой на гонконгские СМИ (которые, в свою очередь, ссылались на китайские форумы в интернете) сообщалось о развертывании в провинции Хэйлуцзян (граничит с Амурской областью, Хабаровским и Приморским краями России) уже второй бригады новых китайских МБР DF-41. По данным СМИ, одна из трех бригад этих ракет размещена в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что сообщения о размещении новых китайских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) вблизи российской границы не воспринимают в Кремле «как угрозу для нашей страны. Песков подчеркнул, что Китай является российским стратегическим союзником.