Трамп пригрозил направить в Чикаго ФБР из-за большого количества убийств

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Чикаго, где резко выросло число убийств, и пригрозил послать в этот город сотрудников ФБР для наведения порядка.

«Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную "резню" — 228 случаев стрельбы в 2017 г. с 42 убийствами (больше на 24% по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!» — написал Трамп в Twitter.

В инаугурационной речи новый президент США пообещал, что «американская резня должна быть остановлена прямо здесь и прямо сейчас». После инаугурации на сайте Белого дома появилась программа, в которой прописаны планы администрации Трампа по поддержанию правопорядка.