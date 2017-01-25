Во Франции миллиардер Эдуард де Ротшильд стал жертвой домушников

Неизвестные домушники обворовали фамильный замок миллиардера Эдуарда де Ротшильда в ночь с 24 на 25 января в департаменте Сена и Марна (восточнее Парижа), сообщает радиостанция Europe 1.

По данным радиостанции, неизвестные проникли в помещения первого и второго этажей и вынесли много ценностей, среди которых деньги и драгоценности. Ущерб от преступления оценивается в пределах от 200 000 до 400 000 евро, идет точный подсчет. В момент ограбления семьи Ротшильдов дома не было. О нападении в полицию сообщила прислуга - примерно в 22.00 вторника. По факту возбуждено уголовное дело.

Эдуард де Ротшильд возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie. Он также является совладельцем крупной парижской газеты Liberation.