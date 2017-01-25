МВД не нашло оснований для дел по фальшивым дипломам кандидатов в Госдуму

Министерство внутренних дел не нашло оснований для возбуждения уголовных дел в связи с тем, что кандидаты в депутаты Госдумы представляли фальшивые дипломы избирательной комиссии. Как передает ТАСС, это заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она напомнила, что контрольное управление ЦИК выявило 21 кандидата, «у которых были фальшивые дипломы». «Мы это передавали в МВД, министерство пока не нашло оснований для возбуждения уголовных дел, сейчас они переданы на рассмотрение в прокуратуру Москвы», - сказала она.

Председатель ЦИК уверена, что по выявленным фактам должны быть «приняты какие-то меры».