Трамп пообещал инициировать расследование случаев нарушений на выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал избирателям инициировать расследование по фактам нарушений во время проведения выборов.

«Я потребую более тщательного расследования фальсификации выборов, включая случаи с теми, кто был зарегистрирован в двух штатах, теми, кто голосовал незаконно, и даже теми, кто был зарегистрирован для голосования, но были мертвы. Независимо от результатов, мы займемся укреплением избирательного процесса», - написал он в Twitter.

Он пообещал обратиться по факту мошенничества на выборах в Верховный суд США.