МВД: Управление «Р» появится вместо управления «Т», в котором работал Захарченко

МВД России подтвердило появившуюся в СМИ информацию о ликвидации специального управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД Ирины Волк. Вместо него будет создано новое управление, которое будет ответственным за борьбу с правонарушениями в сферах добычи природных ресурсов.

«Приказом министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации В. А. Колокольцева от 24 января этого года в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России ликвидировано управление "Т" - по борьбе с правонарушениями в сферах ТЭК и химии, вместо которого создана новая структура - управление "Р" - по борьбе с правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов», - пояснила она.

При этом штатная численность ГУЭБиПК МВД России в результате данных изменений останется прежней.