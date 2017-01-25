Greenpeace сообщил о причастности к захвату башенного крана в Вашингтоне

Экологическая организация Greenpeace взяла на себя ответственность за протест на строительной площадке в центре Вашингтона, сопровождавшийся захватом башенного крана. Об этом сообщает в среду, 25 января, телеканал FoxNews.

«Люди в этой стране готовы оказать сопротивление и подняться так, как не поднимались прежде», - заявили в Greenpeace.

Группа протестующих ранее в среду пробралась на строительную площадку в центре Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома, после чего активисты забрались на башенный кран и отказались пускать рабочих на место стройки. Представители Greenpeace объяснили, что акция направлена против политики президента США Дональда Трампа.

Активисты также растянули плакат с лозунгом «Сопротивляйтесь». Они отказались спускаться с крана, несмотря на просьбы полиции и строителей, которым пришлось приостановить работу.

По данным местных СМИ, на кране до сих пор остаются четыре человека. Полиция Вашингтона перекрыла близлежащие дороги и пытается урегулировать ситуацию.