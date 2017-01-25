Трамп планирует заново открыть секретные тюрьмы ЦРУ – NYT

Администрация Дональда Трампа готовит указ, который позволит ЦРУ возродить так называемые секретные тюрьмы, которые действовали за пределами США и потому не подчинялись законам страны. Об этом сообщает The New York Times.

Тюрьмы использовались для содержания и пыток подозреваемых в терроризме; они были закрыты распоряжением Барака Обамы.

Трехстраничный документ, подготовленный аппаратом Трампа, с которым ознакомилась редакция газеты, также снимет ряд ограничений на применения разных форм воздействия на задержанных.

В случае подписания этого указа Трамп также отменит распоряжение Обамы о предоставлении Международного комитету Красного Креста доступа ко всем, кто удерживается в американских учреждениях.

При этом проект указа не содержит прямых отсылок к немедленному возрождению секретных тюрем или применению пыток, отмечает издание. Однако он откроет путь к пересмотру политики в этой области; так, в ходе предвыборной кампании Трамп обещал вернуться к практике пыток водой и «еще к кое-чему похуже». Он объяснял это тем, что пытки не только «работают», но «даже если не работают, то террористы их заслуживают».

В Белом доме не смогли оперативно подтвердить газете достоверность проекта указа, а также не прокомментировали, намерен ли Трамп его подписывать.