Белый дом не подтвердил планы Трампа восстановить секретные тюрьмы ЦРУ

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что президент США Дональд Трамп не планирует восстанавливать секретные тюрьмы ЦРУ за пределами штатов. Об этом он сообщил во время брифинга в среду, 22 января, пишет US News.

«Это не документ Белого дома. Я не знаю, откуда он появился», - удивился Спайсер.

Ранее в среду газета The New York Times писала, что администрация Трампа готовит указ, который позволит ЦРУ возродить так называемые секретные тюрьмы, которые действовали за пределами США и потому не подчинялись законам страны.