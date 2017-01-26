Палата представителей одобрит финансирование строительства стены на границе с Мексикой

Спикер Палаты представителей конгресса США Пол Райн заявил MSNBC, что США готовы платить за возведение на границе с Мексикой стены, обещанное американским президентом Дональдом Трампом. «Мы будем платить за это и выделим деньги», - заверил Райн. При этом он уточнил, что «есть много способов заставить Мексику поучаствовать в этом».

Стоимость возведения физического барьера вдоль 2000-мильной южной границы США оценивается в $ 15-25 млрд, пишет The Hill.

Обсуждение выделения финансирования начнется в конгрессе весной, приводит ТАСС слова лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла по итогам встречи с Райном. Макконнелл уточнил, что о конкретных цифрах речь пока не шла.

Указ о возведении стены Трамп подписал 25 января. Таким образом США, по словам Трампа, намерены защититься от «наплыва наркотиков, преступности и нелегальных иммигрантов».