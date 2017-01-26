После встречи с Асадом американский конгрессмен потребовала прекратить добиваться его свержения

Депутат палаты представителей конгресса демократ Тулси Габбард рассказала, что встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом, назвала тех, кто воюет против него, террористами и заявила, что США должны прекратить их поддерживать. Это сообщает ABC News со ссылкой на пресс-службу конгрессмена. Ранее она последовательно критиковала политику администрации США за вмешательство в сирийский конфликт и за требование отставки Асада.

Встреча Габбард с Асадом не была запланирована. Она поехала на неделю в Сирию и Ливан, чтобы лучше узнать, что происходит на Ближнем Востоке. Она успела встретиться там с избранным президентом Ливана Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири, послом США в Ливане, представителями НКО и духовенства. Когда ей представилась возможность встретиться с Асадом, она решила ее не упускать.

Поездка убедила Габбард, что США и другие страны должны прекратить поддерживать все повстанческие группировки, которые воюют против режима Асада, заявила ее пресс-служба. Она назвала эти группы «террористами, которые уничтожают Сирию и ее народ». США должны прекратить участие в войне с целью свержения руководства Сирии и сосредоточиться на войне с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (обе группировки запрещены в России), считает она.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп указывал, что США плохо представляют себе, кто такие сирийские повстанцы, которым оказывается помощь, и допускал, что в случае избрания может принять решение о прекращении их поддержки.