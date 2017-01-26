Мадлен Олбрайт готова зарегистрироваться в базе американских мусульман

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт готова в знак солидарности зарегистрироваться в качестве проживающей в стране мусульманки, если президент Дональд Трамп выполнит свое обещание и инициирует введение такого правила. «Меня воспитали как католичку, я перешла в епископальный протестантизм, а затем узнала, что родилась в семье евреев. Сейчас я готова зарегистрироваться как мусульманка в знак солидарности», – написала Олбрайт в Twitter.

В ходе предвыборной кампании Трамп предлагал ввести временный запрет на въезд мусульман в США и обещал, что в случае избрания создаст базу данных по проживающим в стране мусульманам и обяжет всех там зарегистрироваться. АР 25 января сообщило, что уже разработан проект распоряжения президента о приостановке выдачи виз гражданам семи мусульманских стран и о прекращении приема беженцев из Сирии.

Мадлен Олбрайт родилась в Праге в семье дипломатов. Ее родители в 1939 г. перешли из иудаизма в католицизм, затем эмигрировали в США. Олбрайт вступила в демократическую партию. В администрации президента Билла Клинтона она стала госсекретарем, первой женщиной на этом посту, который она занимала с 1997 по январь 2001 г.