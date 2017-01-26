Кремль устранился от дискуссии о хиджабах в школах

Кремль решил дистанцироваться от обсуждения правомерности ношения хиджабов в российских школах. «Мы не хотели бы становиться стороной в этой дискуссии в настоящий момент», – заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил разницу во мнениях по вопросу хиджабов: «Действительно существовали разные форматы подхода к этой теме». «Были и судебные варианты. Ставропольский край, Мордовия – тогда были соответствующие решения Верховного суда. Есть такой вариант, есть иные варианты, не судебные. Но сейчас мы не хотели бы становиться стороной этого вопроса», – сказал Песков.

Министр образования Ольга Васильева во вторник заявила, что учащиеся российских школ не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами. «Я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой стараются свое отношение к вере подчеркнуть», – сказала она, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье на ношение платков. «У нас светский характер образования», – подчеркнула министр. По ее мнению, Конституционный суд уже принял решение о запрете хиджаба в школах Ставропольского края и это исчерпывает проблему.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Васильева навязывает обществу свое личное мнение. По его оценке, «платок – не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки». Кадыров написал, что тема поддерживается искусственно, чтобы отвлечь от реальных проблем в школах, заявив, что его три дочери учатся в школе, носят хиджаб и никогда его не снимут.

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) указал, что у регионов есть право самим решать вопрос ношения хиджабов в школах. «Я думаю, что их надо разрешить в тех субъектах, где это принято и издавна практикуется», – сказал председатель комиссии СПЧ по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений Евгений Бобров.