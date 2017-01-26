Собянин назвал 2016 год самым спокойным по криминальной обстановке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 2016 г. в российской столице был самым спокойным с точки зрения криминальной обстановки за современную историю города.

«Этому есть свои причины. Главная заключается в том, что изменяется политическая, экономическая, социальная ситуация в стране и в городе», - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что положительные изменения появились после того, как вопросами миграции и наркоконтроля начала заниматься системно одна структура, взаимодействуя со своими подразделениями.

Также, по его мнению, в городе произошла декриминализация торговли благодаря сносу незаконных строений, ликвидации оптовых рынков и наведению порядка в торговых центрах на основе криминальной карты.

Собянин рассказал, что прошлый год стал рекордным по объему поступлений в городской бюджет от патентов мигрантов.

Мэр при этом отметил, что необходимо навести порядок в сфере таксомоторных перевозок. По данным Собянина, число такси увеличилось в 10 раз с 7 до 70 000.