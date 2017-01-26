Роспотребнадзор выступает за ограничение использования электронных сигарет и кальяна

Роспотребнадзор одобряет законопроект, ограничивающий использование электронных курительных изделий и кальяна. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий», - уточняется на сайте ведомства. По мнению ведомства, электронные средства доставки никотина (электронные сигареты) получили широкое распространение в России.

Потребление табака россиянами старше 18 лет снизилось с 39% в 2009 г. на 6 % благодаря принятым за последние годы мерам.

Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил проект концепции госполитики противодействия потреблению табака на 2017-2022 гг.