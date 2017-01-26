Депутаты просят 315 млн рублей в год на транспортные расходы

Госдума разработала новую схему обеспечения транспортом депутатов, сообщает РБК со ссылкой на вице-спикера Игоря Лебедева.

«Предлагается выделить депутатам поровну средства на обеспечение автотранспортом в регионе, и депутат сам решает, как он будет их тратить на месте: хочешь, на такси езди, купи себе машину, в карман положи, пешком ходи. Но они уже не будут возмущаться, что администрация не дала им машину», – пояснил Лебедев.

Новая схема предоставления транспорта депутатам потребует увеличения бюджетных затрат, говорит Лебедев. Автотранспортом в регионах пользуются около 60% депутатов.

По словам Лебедева, этот вопрос поднимался на встрече руководства Думы с президентом Владимиром Путиным в конце осенней сессии, депутаты просили тогда о дополнительных 215 млн руб. в год. С учетом выделяемых ежегодно в среднем 100 млн руб. общий объем средств, требуемых на обеспечение депутатов транспортом, может достигать 315 млн руб.

По подсчетам РБК, основанных на словах вице-спикера, депутатам могут выдавать порядка 700 000 руб. в год.

Окончательное решение зависит от позиции Минфина, говорит Лебедев.