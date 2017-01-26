Трамп готов отменить визит президента Мексики, если тот откажется платить за стену

Президент США Дональд Трамп сегодня написал в своем Twitter, что готов отменить визит в США президента соседней страны Пеньи Энрике Ньето, если Мексика откажется платить за строительство стены на границе с Соединенными Штатами.

«Если Мексика не пожелает платить за эту крайне необходимую стену, будет лучше отменить предстоящую встречу», - написал Трамп. Он отметил также, что считает североамериканский союз NAFTA невыгодным для США, поскольку торговый дефицит с Мексикой достигает $60 млрд.

Визит в США президента Мексики намечен на 31 января. Пенья Ньето неоднократно заявлял, что не намерен платить за стену ни при каких условиях. «Мексика не верит в стены. Я снова повторю, Мексика не будет платить ни за какую стену», – заявил он CNN накануне. Администрация Трампа, напротив, считает, что Мексика так или иначе заплатит за стену - возможно, из повышенных США таможенных пошлин. «Есть много способов заставить Мексику поучаствовать», - заявил MSNBC спикер палаты представителей конгресса США Пол Райн.

На этой неделе Трамп распорядился начать строительство стены на границе с Мексикой, а также ввести наказание для городов, скрывающих незаконных мигрантов. Стоимость возведения барьера длиной 3500 км вдоль южной границы США оценивается в $15–25 млрд.