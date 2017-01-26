НАТО организовало масштабное слежение за российской авиагруппой в Северном море

Корабли и авиация стран - членов НАТО провели масштабную операцию по слежению за российской авиагруппой в Северном море, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной Автоматической идентификационной системы.

Согласно информации системы, авиагруппу с военным кораблем «Адмирал Кузнецов», идущую на север, плотно «вели» четыре военных корабля НАТО, среди которых британский «Сент-Олбанс», немецкий «Любек», норвежский «Руаль Амундсен», а также немецкий вспомогательный корабль.

Над районом нахождения российской авиагруппы постоянно кружили патрульные и разведывательные самолеты. В операции слежения также участвовал патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168761, патрульный противолодочный самолет P-3C Orion ВМС Германии и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации AWACS. Для обеспечения длительности полетов использовался самолет-заправщик ВВС США KC-135R.