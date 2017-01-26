Киев разрабатывает план реинтеграции Крыма – СМИ

Власти Украины разрабатывают план мероприятий по реинтеграции Крыма в состав Украины. Приблизительно через месяц он будет готов. С таким заявлением выступил министр по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Документ будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», - заявил министр в интервью «Украинской правде».

Власти Крыма и Севастополя в марте 2014 г. провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В том же месяце президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.