NBC: Телефонный разговор Трампа и Путина запланирован на ближайшие выходные

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут в ближайшие выходные телефонный разговор, сообщила в своем аккаунте в Twitter корреспондент NBC Хейли Джексон со ссылкой на источник в администрации США. Отмечается, что это будет первый телефонный диалог Трампа с момента инаугурации.

Тремя днями ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что договоренности о телефонном разговоре лидеров двух стран еще нет. Вчера его российский коллега Дмитрий Песков также заявлял, что о телефоннной беседе договориться не удалось.

Еще до инаугурации Трамп выразил желание обсудить с Москвой возможность сокращения ядерных арсеналов в обмен на частичную отмену «украинских» санкций». Пресс-секретарь российского президента тогда предложил подождать, когда Трамп вступит в должность, чтобы обсуждать эту тему.