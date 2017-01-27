Белый дом попросил высокопоставленных чиновников Госдепартамента подать в отставку

Сотрудники 13 департаментов внешнеполитического ведомства США получили от администрации президента США Дональда Трампа письма, из которых следует, что в их услугах Белый дом больше не нуждается, пишет Washington Post. Речь идет о сотрудниках, напрямую подчиняющихся администрации президента. Технические работники, вероятно будут переназначены.

Накануне стало известно об уходе в отставку помощника госсекретаря США Виктории Нуланд. Она присоединится к покидающим Госдеп замгоссекретаря по административно-хозяйственной части Патрику Кеннеди, прослужившему в ведомстве 9 лет, помощникам госсекретаря Джойсу Барру и Мишелю Бонду, а также начальнику управления по делам иностранных представительств Джентри Смиту. Все они также получили из Белого дома письма, из которых следовало, что новый президент ждет от них отставки, сообщает CNN. Источник телекомпании отмечает, что эти люди лояльны и президенту, и госсекретарю и самой системе Госдепартамента. «Они не убегают от отвращения, это Белый дом затеял чистку», - приводятся его слова.