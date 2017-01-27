АИЖК предложило оставить Тимирязевской академии земли ради науки – «Коммерсантъ»

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) направило в правительство письмо с предложением снять с фонда РЖС функции агента по использованию земель, которые находятся в оперативном управлении Тимирязевской академии, пишет «Коммерсантъ». Агентство рекомендует кабинету министров при территориальном планировании города предусмотреть возможность использовать эти земли в научных целях. В АИЖК подтвердили отправку документа, представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова рассказал о получении предложений.

Речь идет о двух участках общей 101,58 га на Тимирязевской улице. Ранее их кадастровая стоимость оценивалась в 28 млрд руб. В начале 2016 г. их планировалось продать на аукционе под жилую или общественную застройку. Замглавы Минсельхозаа Джамбулат Хатуов обещал академии найти новые земли, 7 млрд руб. на модернизацию и 300 квартир в новых домах для сотрудников. В конфликт вынужден был вмешаться президент Владимир Путин, который в ходе прямой линии предложил отстать от ученых.

Амбиции лоббистов могут быть ограничены документами территориального планировании мэрии Москвы, если в них детально прописать ограничения по использованию земель Тимирязевской академии, говорит федеральный чиновник.