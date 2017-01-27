Экс-депутат Госдумы от КПРФ дал показания на Януковича - «Коммерсантъ»

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, муж экс-депутата Марии Максаковой, дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента Виктора Януковича, пишет «Коммерсантъ». Он «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича», заявил источник газеты, близкий к ГПУ.

По сведениям «Коммерсанта», Вороненков подтвердил показания, который до него следствию дал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который сообщил о договоренностях Януковича с руководством России. Генпрокурор Юрий Луценко недавно заявил, что по делу Януковича были допрошены два бывших российских депутата. Экс-президенту в ноябре было предъявлено обвинение в госизмене и в пособничестве властям России «в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и ведение агрессивной войны». В конце декабря Луценко заявлял, что российский депутат дал показания следствию о письме Януковича президенту России Владимиру Путину с призывом ввести войска на Украину.

«Мы допросили двух депутатов Госдумы. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода российских войск на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева, - цитирует "Коммерсантъ" заявление Луценко телеканалу “1+1” 22 января. - Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении».

Украинское издание «Деловая столица» ранее первым сообщало, что Вороненков и Максакова переехали в Киев в декабре 2016 г., пишет «Коммерсантъ». Максакова периодически приезжает в Россию и выступает в Мариинском театре.