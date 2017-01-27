Начальник стратегического командования ВС США предупредил о российской угрозе спутникам

Начальник стратегического командования ВС США генерал ВВС Джон Хайтен заявил о важности космического пространства для военных и гуманитарных операций и о необходимости политики сдерживания потенциальных противников и предотвращения возможных конфликтов в космосе. Как сообщает сайт Пентагона, выступая в Гарварде, он назвал Китай и Россию как примеры соперников США. По его словам, эти страны разрабатывают оружие, способное поражать цели на низких орбитах.

Россия, которая обладает противоспутниковыми мощностями с 1980-х гг., сейчас разрабатывает более значимые возможности, в том числе «использование лазеров в космосе и других средств, которые могут угрожать нашим спутникам» и использование которых может вызвать образование большого количества обломков на орбите и таким образом ограничить доступ в космос, заявил генерал. В аналогичном ключе он высказывался и в мае 2016 г. Тогда он назвал спутники «самой ценной недвижимостью в космосе». По его словам, «каждая военная операция, которая сегодня происходит в мире, критически зависит от космоса в той или иной форме». В мае Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что американские военные чиновники опасаются, что их спутники станут легкой добычей, поскольку Китай, как и Россия, а также другие космические державы разрабатывают технологию, которая может вывести из строя инфраструктуру космической безопасности США.