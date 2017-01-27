В Думе предложили навсегда отбирать права у виновников серьезных аварий

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил отбирать у виновников серьезных ДТП права на длительные сроки, вплоть до пожизненного. В частности, это касается тех водителей, в результате действий которых был причинен тяжкий вред здоровью.

«Предлагаю в тех случаях, где существует потенциальная опасность для здоровья граждан, лишать прав не на три месяца, как сейчас, а на три года, пять лет, десять лет и пожизненно», - сказал парламентарий.

По его словам, подобное наказание необходимо применять также и к водителям, создающим препятствия для проезда спецтехники: скорых, пожарных машин и прочих.

Пискарев предлагает ужесточить правила возврата водительских удостоверений автомобилистам, ранее лишенным прав. Он предлагает проводить по более строгой схеме экзамены, теоретический и практический, для таких граждан, а также обязать их проходить осмотр у врачей, в том числе у психологов и наркологов.