Депутат Луговой предложил сажать за обещание взятки

Депутат Госдумы от ЛДПР, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил ввести уголовную ответственность за обещание дать взятку, передает ТАСС. Он добавил, что уже работает над таким законопроектом. Он рассказал это в ходе рассмотрения блока президентских антикоррупционных поправок.

«В первую очередь я говорю об обещании и предложении взятки», - сказал Луговой. «Подписав соответствующую конвенцию ООН, Россия добровольно согласилась ввести ответственность за такого рода деяния, но фактически ничего не предприняла, хотя опасность этих деяний очевидна», - напомнил депутат. Именно с «обещания и предложения взятки начинается любой коррупционный сценарий, именно они являются началом коррупционной "карьеры" чиновника», отметил он. Он считает, что задача депутатов как законодателей - пресечь такое поведение.

«Мы сейчас имеем абсурдную ситуацию. Сегодня обещание взятки признается приготовлением к преступлению, которое наказуемо только в случаях, если дело касается только тяжкой или особо тяжкой статьи - то есть от пяти лет и более», - заявил Луговой. Что же касается коррупционных деяний, то за многие из них санкции не превышают пять лет, напомнил он. «А это означает, что предложение или обещание этой взятки не наказуемо», - добавил Луговой.