СКР завершил следствие по делу экс-главы Коми Гайзера

Следственный комитет России (СКР) завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства Светланы Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми», - сказала она.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, получении взятки. «Следственные действия в отношении этих лиц завершены, обвиняемые вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела», - уточнила Петренко.

По ее словам, с двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили соучастников. В результате действий Гайзера Республике Коми был причинен ущерб в размере 3,5 млрд руб.

СКР подчеркивает, что «длительный срок расследования уголовного дела вовсе не связан с отсутствием доказательств или непониманием следствием обстоятельств преступлений, как это пыталась публично представить сторона защиты. Напротив, у следствия давно сформированы четкое понимание и общая картина совершенных преступлений».