Население Германии выросло до рекордных 82,8 млн человек из-за притока беженцев

Население Германии увеличилось примерно на 600 000 человек за 2016 г. по сравнению с предыдущим годом в связи с высоким миграционным приростом, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По итогам 2016 г. в Германии проживают 82,8 млн человек. Эти цифры побивают рекорд 2002 г., когда население станы приблизилось к отметке 82,5 млн человек.

По предварительной оценке, число мигрантов, прибывших в Германию в 2016 г., составило 750 000 человек, что ниже рекордного результата 2015 г. в 1,1 млн человек.