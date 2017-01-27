Сурков нашел нового куратора Абхазии в Татарстане – РБК

Новым куратором Абхазии в управлении президента по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией стал Руслан Темирбулатов, выходец из команды президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Абхазии, и человека, близкого к Кремлю. Это кремлевское управление курирует помощник президента Владислав Сурков.

По данным ресурса, «назначение Темирбулатова связано со сложной общественно-политической ситуацией в Абхазии и предстоящими в марте парламентскими выборами», тогда как предыдущий куратор не справился с работой.

В прошлом году «Ведомости» написали, что после кризиса в Абхазии (несостоявшийся референдум о досрочных выборах президента) из управления президента по СНГ уволились два чиновника: замначальника управления Иван Болтенков (он занимался в том числе Абхазией) и его коллега должностью ниже Антон Пустовалов.