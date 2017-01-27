Экс-сенатор Фетисов предстанет перед судом по делу о растрате 2 млрд рублей

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении владельца ООО «Мой Банк» бывшего сенатора Глеба Фетисова и председателя правления банка Киры Андриановой. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Фетисов обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), действия Андриановой квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (непосредственно сама растрата).

По данным предварительного следствия, Андрианова совместно с Фетисовым в 2012-2013 гг. совершили растрату принадлежащих кредитной организации ценных бумаг и денежных средств на общую сумму 1,96 млрд руб. Эти действия обвиняемых привели к неспособности банка удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству.