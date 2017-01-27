Первый глава ЛНР Болотов умер от сердечного приступа в Москве

Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скоропостижно скончался в Москве на 47-м году жизни, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя информцентра «Юго-восточный фронт» Константина Кнырика.

«Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад», - сказал он. По его словам, Болотов внезапно почувствовал себя плохо.

В апреле 2014 г., после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, Болотов стал луганским «народным губернатором».

В августе того же года он ушел в отставку. Свое решение он объяснял тем, что последствия ранения мешают ему «с полной отдачей сил» работать во благо жителей ЛНР. После его ухода ЛНР возглавил бывший министр обороны республики Игорь Плотницкий.

Лидер ЛНР Болотов объявил об отставке
Как прошел год самостоятельности Донбасса
Глава ЛНР отправил правительство в отставку
Фото