Первый глава ЛНР Болотов умер от сердечного приступа в Москве

Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скоропостижно скончался в Москве на 47-м году жизни, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя информцентра «Юго-восточный фронт» Константина Кнырика.

«Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад», - сказал он. По его словам, Болотов внезапно почувствовал себя плохо.

В апреле 2014 г., после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, Болотов стал луганским «народным губернатором».

В августе того же года он ушел в отставку. Свое решение он объяснял тем, что последствия ранения мешают ему «с полной отдачей сил» работать во благо жителей ЛНР. После его ухода ЛНР возглавил бывший министр обороны республики Игорь Плотницкий.