Украина заявила об обстреле судна российскими военными

Военно-морские силы Украины обвинили Россию в обстреле водолазного судна «Почаев». Соответствующее заявление с фотографиями, на которых видные следы от обстрела, опубликовано на странице ВМС Украины в Facebook.

«В отличие от голословных заявлений российских чиновников, сделанных, как обычно, без каких-либо доказательств, у нас есть что показать — следы снайперских пуль», — говорится в заявлении ВМС. В сообщении подчеркивается, что украинские военные «стараются не идти на конфронтацию».

22 января замглавы пограничной службы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев рассказал в интервью «Российской газете», что украинское судно обстреляло российскую буровую платформу. По его словам, огонь велся из автоматического стрелкового оружия по буровой установке «Таврида». В ФСБ назвали случившееся «серьезной провокацией».